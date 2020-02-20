МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы демонстрируют смешанную динамику на фоне сохраняющейся неопределенности относительно распространения коронавируса в мире, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.12 мск британский индекс FTSE 100 увеличивается на 0,05%, до 7460,71 пункта, французский индекс CAC 40 — опускается на 0,03%, до 6109,18 пункта, немецкий DAX — снижается на 0,14%, до 13769,7 пункта.

Мировые инвесторы продолжают следить за ситуацией с распространением коронавируса в мире. Так, в Китае темпы роста заболеваемости снижаются, в то же время в Южной Корее погиб первый зараженный.

Участники торгов также обратили внимание на корпоративные новости. В частности, французский авиаперевозчик Air France — KLM в своей финансовой отчетности за 2019 год сообщил, что ожидает потерей в размере 150-200 миллионов евро в период с февраля по апрель из-за коронавируса. Акции компании снижаются в цене на французской бирже более чем на 7,5%.

Некоторое влияние на настроения инвесторов оказывает статистика исследовательской компании Gfk, согласно которой индекс доверия потребителей к экономике Германии в марте опустился до 9,8 пункта с уровня февраля в 9,9 пункта. Показатель совпал с ожиданиям аналитиков.