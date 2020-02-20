События в сфере макроэкономики и бизнеса 21 февраля
МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 21 февраля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:30
|JPY
|Япония — Общенациональный базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (январь)
|0,7%
|0,8%
|2:30
|JPY
|Япония — Общенациональный индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м)
|0,1%
|
|3:30
|JPY
|Япония — Индекс PMI в секторе услуг
|51
|
|11:15
|EUR
|Франция — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (февраль)
|51,1
|50,7
|11:15
|EUR
|Франция — Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (февраль)
|51
|51,3
|11:30
|EUR
|Германия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (февраль)
|45,3
|44,8
|11:30
|EUR
|Германия — Индекс деловой активности в секторе услуг (февраль)
|54,2
|53,8
|12:00
|EUR
|Еврозона — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (февраль)
|47,9
|47,5
|12:00
|EUR
|Еврозона — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (февраль)
|51,3
|51
|12:00
|EUR
|Еврозона — Индекс деловой активности в секторе услуг (февраль)
|52,5
|52,2
|12:30
|GBP
|Великобритания — Композитный индекс деловой активности (PMI)
|53,3
|
|12:30
|GBP
|Великобритания — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI)
|50
|
|12:30
|GBP
|Великобритания — Индекс деловой активности в секторе услуг
|53,9
|
|13:00
|EUR
|Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) в Италии (м/м) (январь)
|0,2%
|0,2%
|13:00
|EUR
|Еврозона — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (январь)
|1,1%
|1,1%
|13:00
|EUR
|Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (январь)
|1,4%
|1,4%
|13:00
|EUR
|Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (январь)
|0,3%
|-1%
|16:30
|CAD
|Канада — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (декабрь)
|0,2%
|0,4%
|16:30
|CAD
|Канада — Объём розничных продаж (м/м) (декабрь)
|0,9%
|0,1%
|17:35
|USD
|США — Выступление члена FOMC Роберта Каплана (президент ФРБ Далласа)
|
|
|17:45
|USD
|США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (февраль)
|51,9
|51,5
|17:45
|USD
|США — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (февраль)
|53,3
|
|17:45
|USD
|США — Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (февраль)
|53,4
|53
|18:00
|USD
|США — Продажи на вторичном рынке жилья (м/м) (январь)
|3,6%
|-1,8%
|18:00
|USD
|США — Продажи на вторичном рынке жилья (январь)
|5,54 млн долл
|5,43 млн долл
|18:15
|USD
|США — Выступление члена FOMC, члена Совета управляющих ФРС Лэель Брэйнард /Sarah Lael Brainard/
|
|
|21:00
|USD
|США — Число активных буровых установок от Baker Hughes
|678
|
|21:00
|USD
|США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/
|790
|
|21:30
|GBP
|Великобритания — Выступление представителя Банка Англии (BoE /Bank of England) Сильвана Тенрейро
|
|
|21:30
|USD
|США — Выступление члена FOMC, вице-президента ФРС Ричарда Клариды
|
|
|21:30
|USD
|США — Выступление члена FOMC Лоретты Местер (президент ФРБ Кливленда)
|
|
|22:30
|GBP
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/
|13 тыс
|
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
|397,4 тыс
|
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC
|299,8 тыс
|
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC
|21,3 тыс
|
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
|46,1 тыс
|
|22:30
|AUD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC
|-43,3 тыс
|
|22:30
|JPY
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC
|-44,7 тыс
|
|22:30
|RUB
|США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю
|26,4 тыс
|
|22:30
|EUR
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC
|-75,1 тыс
|
|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|
|RUB
|Фосагро — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2019/2019
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|
|16:00 мск (13:00 лнд, 08:00 NY)
|RUB
|Фосагро — телеконференция менеджмента
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|RUB
|КАМАЗ — СД (план работы СД на 2020, вопосы о составе правления компании)
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|RUB
|Авиакомпания Ютэйр — СД (кандидаты для голосования по выборам в органы управления и контроля)
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https://1prime.ru/Financial_market/20200220/830968542.html