МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в четверг умеренно снижаются, инвесторы обратили внимание на подтверждение ожиданий увеличения числа заявок на пособие по безработице в стране, а также на ряд корпоративных новостей, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.46 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) снижается на 0,17%, до 29298,28 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,24%, до 9793,53 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,17%, до 3380,6 пункта.

Инвесторы, помимо новостей о коронавирусе, во-первых, оценили новую макростатистику. Так, число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 15 февраля, увеличилось на 4 тысячи, что совпало с прогнозами аналитиков.

Рынки обратили внимание и на корпоративные новости. Акции финансового гиганта Morgan Stanley падают в цене на 4% после объявления о покупке американской финансовой компании E*Trade Financial Corp. за 13 миллиардов долларов. Гораздо менее ликвидные акции E*Trade в то же время дорожают на 24%.

Бумаги корпорации L Brands также дешевеют почти на 4% после продажи 55% акций принадлежащего ей бренда нижнего белья Victoria's Secret примерно за 525 миллионов долларов Sycamore Partners.