МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Стоимость золота продолжает расти в четверг вечером на фоне роста спроса на надежные активы в свете новостей о росте числа заразившихся коронавирусом и первом случае гибели от него в Южной Корее, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.08 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 9,05 доллара, или на 0,57%, до 1620,75 доллара за тройскую унцию. Цена мартовского фьючерса на серебро поднималась на 0,28%, до 18,363 доллара за унцию.

Трейдеры по-прежнему следят за ситуацией с коронавирусом. что поддерживает рост спроса на надежные активы. Число новых случаев заражения коронавирусом в материковом Китае продолжает расти, превысив 74,5 тысячи человек, из них 2118 человек скончались, 16 155 человек излечились. В то же время в Южной Корее погиб первый зараженный.

Коронавирус и связанные с ним карантинные меры представляют риски для ряда экономических сфер, таких как торговля, перевозки и туризм. В свою очередь, это может отразиться на темпах роста экономики Китая и мира. Пока нет точных оценок влияния коронавируса на экономику, однако эксперты уже ожидают замедления роста ВВП Китая и перебоев в некоторых секторах.

"Пока проблема коронавируса фигурирует в заголовках, цены на золото будут поддерживаться на текущих уровнях, а если ситуация ухудшится, цены могут даже сильнее вырасти", — отметил аналитик SP Angel Сергей Раевский, чье мнение приводит агентство Рейтер. Накануне стоимость золота обновила максимум за 7 лет и продолжает торговаться около отметки в 1,6 тысячи долларов.