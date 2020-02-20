МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в четверг закрылись снижением на фоне усилившегося беспокойства трейдеров по поводу развития эпидемии коронавируса, свидетельствуют данные бирж.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 снизился на 0,27%, до 7436,64 пункта, французский CAC 40 — на 0,8%, до 6062,3 пункта, немецкий индекс DAX — на 0,91%, до 13664 пунктов.

В четверг мировые инвесторы продолжают следить за ситуацией с распространением коронавируса в мире. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 74,5 тысячи человек, скончались 2 029 человека, излечились около 16,1 тысячи. За пределами Китая выявлены свыше 900 случаев заражения. Первый смертельный случай зафиксирован в Южной Корее.

"Коронавирусная тревога сохраняется, поскольку вирус продолжает распространяться за пределы Китая, хотя Китай и сообщал о дополнительных мерах стимулирования и некоторых благоприятных экономических данных", — цитирует агентство Рейтер мнение аналитиков Charles Schwab.

Рынки обратили внимание на то, что Народный банк Китая в четверг снизил годовую ставку по кредитам для первоклассных заемщиков (LPR, loan prime rate) до 4,05% с 4,15%, пятилетнюю ставку LPR — до 4,75% с 4,8%.

Участники рынка также следили за корпоративными новостями. Акции французского авиаперевозчика Air France — KLM по итогам торгов подешевели на 3,5% после сообщения о негативном влиянии коронавируса на прибыль.