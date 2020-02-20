МОСКВА, 20 фев /ПРАЙМ/. Банк непрофильных активов (БНА), созданный на базе "Траста", для защиты своих прав после обращения "Открытие холдинга" в суд с заявлением о банкротстве подал в Арбитражный суд Москвы аналогичный иск о признании холдинга банкротом, говорится в сообщении банка.

Арбитражный суд Москвы ранее в четверг зарегистрировал заявление "Открытие холдинга" о банкротстве.

"Банк непрофильных активов "Траст" обратился в Арбитражный суд города Москвы с заявлением о банкротстве АО "Открытие холдинг", — сказано в сообщении.

"Траст" ранее сообщал о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании "Открытие холдинга" банкротом. Размер задолженности холдинга перед банком непрофильных активов составляет порядка 450 миллиардов рублей. Сумма сформирована из невозвращенных кредитов, выданных "Трастом", банком "ФК Открытие", Рост-банком, и облигаций "Открытие холдинга" на балансе БНА.

"Банк является основным кредитором АО "Открытие Холдинг". Обращение в суд продиктовано необходимостью защитить свои права и законные интересы. В рамках процедуры банкротства будет дана оценка всем сделкам, совершенным в течение трех лет, предшествующих дате подачи заявления. Нашей задачей является поиск и реализация источников погашения долга", — прокомментировал глава "Траста" Александр Соколов.