МОСКВА, 20 фев /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Рубль вечером снижается к доллару и к евро на фоне повышения геополитических рисков из-за обострения обстановки вокруг сирийского Идлиба.

Негативная динамика мировых фондовых рынков отчасти компенсируется ростом рынка нефти, обновившего максимум с конца января.

Курс доллара расчетами "завтра" на 21.57 мск рос на 57 копеек, до 64,15 рубля, курс евро — на 53 копейки, до уровня 69,23 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Рубль ощутимо снижается к доллару и к евро вечером на фоне роста геополитических рисков из-за обострения в Сирии.

В частности, минобороны Турции заявило, что двое турецких военных погибли и пятеро ранены при воздушной атаке в сирийском Идлибе. Агентство Блумберг со ссылкой на источник в Анкаре сообщило, что Турция запросила у США две ЗРК Patriot для сдерживания сирийских войск, поддерживаемых Россией с воздуха. Однако минобороны Турции позже опровергло эту информацию.

Протурецкие боевики при поддержке артиллерии ВС Турции прорвали в четверг оборону сирийской армии в районе Кминаса и Найраба, сообщил российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии. Российские Су-24 нанесли удар по прорвавшимся террористам, что позволило сирийским войскам успешно отбить все атаки.

Впрочем, вечером геополитический накал несколько спал на фоне заявлений главы минобороны Турции Хулуси Акара о том, что Анкара не имеет проблем с Москвой по ситуации в сирийском Идлибе. Это отвело курсы доллара и евро вниз от максимумов дня (64,32 рубля и 69,39 рубля, соответственно).

Американские фондовые индексы вечером теряли 0,6-1,1%. При этом рынок нефти торговался в плюсе на 0,4%, до 59,36 доллара за баррель сорта Brent.

Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 14 февраля, увеличились на 414 тысяч баррелей, до 442,9 миллиона баррелей при ожиданиях более сильного роста показателя — на 2,5 миллиона баррелей.

В итоге доллар и евро вечером росли к рублю на 0,7-0,8%. Доллар прибавлял к турецкой лире 0,4%. Рублевая цена нефти поднялась в район уровня 3,8 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Роста цен на нефть и поддержки со стороны налогового периода не хватило для компенсации давления на российскую валюту, рассуждает Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

"В результате доллар продолжает двигаться в консолидации между уровнями 63,2 – 64,4 рубля, сделав шаг к ее верхней границе. При этом ближайшей технической поддержкой для американской валюты выступает отметка 63,5 рубля. Выход курса из диапазона 63,2 – 64,4 рубля может дать направление дальнейшему среднесрочному движению доллара", — оценил он.

Ожидается, что неделю курс доллара завершит в диапазоне 62,8-64 рубля, оценил Антон Покатович из компании "БКС премьер".

"При сохранении спроса на российские активы, на что указывали успешные аукционы ОФЗ на этой неделе, а также продолжении движения нефтяных цен к отметкам 60 долларов, склонность рубля к ослаблению останется весьма умеренной", — добавил он.