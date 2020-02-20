МОСКВА, 20 фев /ПРАЙМ/. Сервис микроблогов Twitter тестирует новую функцию для борьбы с дезинформацией, согласно которой под записями политиков и общественных деятелей будет появляться красная или оранжевая маркировка, если пост содержит ложную информацию, сообщает телекомпания NBC, которая увидела демоверсию функции из-за ее утечки.

"Twitter экспериментирует с добавлением ярких маркировок под ложью и дезинформацией в постах политиков и общественных деятелей", — говорится в сообщении.

Отмечается, что размер сообщения о содержании в твите дезинформации будет соответствовать размеру самого твита и располагаться непосредственно под постом. Для маркировки компания выбрала красный и оранжевый цвета.

Телекомпания также сообщила, что Twitter подтвердил, что просочившаяся в прессу демоверсия является возможной версией новой политики, направленной на борьбу с распространением ложной информации, которую планируется ввести 5 марта.

"Мы изучаем несколько способов борьбы с дезинформацией", — приводит телекомпания слова представителя Twitter.

Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании — социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.