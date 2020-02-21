МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Курс рубля в пятницу мало меняется к доллару и немного теряет к евро в начале торгов, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.04 мск пятницы растет на 1 копейку, до 64,21 рубля, курс евро поднимается на 6 копеек, до 69,28 рубля.

Апрельский фьючерс на нефть марки Brent дешевеет на 1,13% — до 58,64 доллара за баррель.