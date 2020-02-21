МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций в пятницу заметно снижается по основным индексам в начале торгов на фоне негатива на азиатских площадках, снижения фьючерсов на биржевые индексы США и в нефтяных котировках марки Brent, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к 10.08 мск пятницы снижался на 0,53%, до 3108,52 пункта, индекс РТС — на 0,67%, до 1525,56 пункта.

Апрельский фьючерс на нефть марки Brent дешевеет на 1,1% — до 58,66 доллара за баррель.