МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 21 февраля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:30 JPY Япония — Общенациональный базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (январь) 0,7% 0,8% (факт)
2:30 JPY Япония — Общенациональный индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) 0,1% 0% (факт)
3:30 JPY Япония — Индекс PMI в секторе услуг 51 46,7 (факт)
11:15 EUR Франция — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (февраль) 51,1 50,7
11:15 EUR Франция — Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (февраль) 51 51,3
11:30 EUR Германия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (февраль) 45,3 44,8
11:30 EUR Германия — Индекс деловой активности в секторе услуг (февраль) 54,2 53,8
12:00 EUR Еврозона — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (февраль) 47,9 47,5
12:00 EUR Еврозона — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (февраль) 51,3 51
12:00 EUR Еврозона — Индекс деловой активности в секторе услуг (февраль) 52,5 52,2
12:30 GBP Великобритания — Композитный индекс деловой активности (PMI) 53,3

 

 
12:30 GBP Великобритания — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) 50

 

 
12:30 GBP Великобритания — Индекс деловой активности в секторе услуг 53,9

 

 
13:00 EUR Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) в Италии (м/м) (январь) 0,2% 0,2%
13:00 EUR Еврозона — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (январь) 1,1% 1,1%
13:00 EUR Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (январь) 1,4% 1,4%
13:00 EUR Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (январь) 0,3% -1%
16:30 CAD Канада — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (декабрь) 0,2% 0,4%
16:30 CAD Канада — Объём розничных продаж (м/м) (декабрь) 0,9% 0,1%
17:35 USD США — Выступление члена FOMC Роберта Каплана (президент ФРБ Далласа)

 

 

 

 
17:45 USD США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (февраль) 51,9 51,5
17:45 USD США — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (февраль) 53,3

 

 
17:45 USD США — Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (февраль) 53,4 53
18:00 USD США — Продажи на вторичном рынке жилья (м/м) (январь) 3,6% -1,8%
18:00 USD США — Продажи на вторичном рынке жилья (январь) 5,54 млн долл 5,43 млн долл
18:15 USD США — Выступление члена FOMC, члена Совета управляющих ФРС Лэель Брэйнард /Sarah Lael Brainard/

 

 

 

 
21:00 USD США — Число активных буровых установок от Baker Hughes 678

 

 
21:00 USD США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/ 790

 

 
21:30 GBP Великобритания — Выступление представителя Банка Англии (BoE /Bank of England) Сильвана Тенрейро

 

 

 

 
21:30 USD США — Выступление члена FOMC, вице-президента ФРС Ричарда Клариды

 

 

 

 
21:30 USD США — Выступление члена FOMC Лоретты Местер (президент ФРБ Кливленда)

 

 

 

 
22:30 GBP США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/ 13 тыс

 

 
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC 397,4 тыс

 

 
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC 299,8 тыс

 

 
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC 21,3 тыс

 

 
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC 46,1 тыс

 

 
22:30 AUD США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC -43,3 тыс

 

 
22:30 JPY США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC -44,7 тыс

 

 
22:30 RUB США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю 26,4 тыс

 

 
22:30 EUR США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC -75,1 тыс

 

 

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.

 

 

 RUB Фосагро — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2019/2019

 

 

 

 
16:00 мск (13:00 лнд, 08:00 NY) RUB Фосагро — телеконференция менеджмента

 

 

 

 

 

 

 RUB КАМАЗ — СД (план работы СД на 2020, вопосы о составе правления компании)

 

 

 

 

 

 

 RUB Авиакомпания Ютэйр — СД (кандидаты для голосования по выборам в органы управления и контроля)

 

 

 

 