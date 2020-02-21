МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Основные рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись преимущественно негативной динамикой в пятницу вслед за распродажами на рынках США в предыдущий день, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,31%, до 3039,67 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,12%, до 1907,35 пункта, гонконгский Hang Seng Index снизился на 1,1%, до 27308,81 пункта. Японский индекс Nikkei 225 опустился на 0,39%, до 23386,74 пункта, южнокорейский KOSPI — на 1,49%, до 2162,84 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,33%, до 7139 пунктов.

Трейдеры в Азии обратили внимание на то, что американские фондовые индексы в четверг снизились на 0,4-0,7% на внутренних макроэкономических и корпоративных новостях.

Кроме того, инвесторов тревожит ситуация с распространением коронавируса в Южной Корее. По последним данным, в стране заразились уже 156 человек. Выздоровели и выписаны 16 человек, на лечении находятся 139 человек, еще 2707 проходят проверку.

"Беспокойство по поводу нового коронавируса сказывается на рынке", — прокомментировали агентству Франс Пресс ситуацию на японском рынке аналитики Resona Bank.

В то же время поддержку рынкам Китая оказали ожидания новых мер властей страны для поддержки экономики после того, как центробанк страны на текущей неделе снизил несколько процентных ставок.