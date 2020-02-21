МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Акции Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ) установили новый уровень исторического максимума, подскочив почти на 31% — до 268 рублей — на новостях о дивидендах и на отчетности по МСФО за 2019 год, следует из данных Московской биржи.

К 12.08 мск акции ЧТПЗ дорожают на 26,34%, до 259 рублей, а ранее в ходе торгов подскакивали в цене на 30,8%, до 268 рублей – нового уровня исторического максимума. При этом индекс Мосбиржи снижается на 0,25%.

Ранее в пятницу группа ЧТПЗ сообщила, что в 2020-2021 годах намерена выплачивать дивиденды на сумму не менее 7,5 миллиарда рублей в год. Также, согласно сообщению группы, ее чистая прибыль в 2019 году выросла на 28,9% и составила 9,955 миллиарда рублей, EBITDA — на 12,8%, до 31,828 миллиарда рублей, выручка – на 7,5%, до 192,278 миллиарда рублей.

"Акции выросли на новостях о дивидендах. Ожидаемая доходность на 2020 год — около 10%, исходя из текущих котировок, которые меняются динамично", — прокомментировал аналитик банка "Уралсиб" Денис Ворчик.

"Свободный денежный поток за год составил 11,1 миллиарда рублей, а чистая прибыль – около 10 миллиардов рублей. Таким образом, минимальные дивиденды за год на акцию могут достичь 24,5 рубля", — подсчитал аналитик ИК "Русс-Инвест" Дмитрий Беденков.

ЧТПЗ, один из крупнейших российских производителей трубной продукции, объединяет Челябинский трубопрокатный завод и Первоуральский новотрубный завод, складской комплекс, компанию по заготовке и переработке металлолома, предприятия по производству магистрального оборудования. Основными акционерами являются глава совета директоров Андрей Комаров (77,26% акций) и Павел Федоров (10,67%).