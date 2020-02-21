МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы снижаются в пятницу на фоне распродаж на биржах США и Азии, при этом внутренняя статистика несколько сдерживает негатив, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.52 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,58% — до 7392,98 пункта, французский индекс CAC 40 — на 0,4%, до 6033,77 пункта, немецкий DAX — на 0,23%, до 13632,14 пункта.

Американские фондовые индексы в четверг снизились на 0,4-0,7% на внутренних макроэкономических и корпоративных новостях. Азиатские рынки в пятницу также в основном закрылись в минусе вслед за Уолл-стрит и на новостях из Южной Кореи о распространении коронавируса.

Несколько сдержать негативную динамику европейских рынков помогает статистика исследовательской организации Markit Economics, согласно которой композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг 19 стран еврозоны, по предварительной оценке, в феврале вырос до максимума за полгода в 51,6 пункта с уровня января в 51,3 пункта. При этом аналитики, напротив, ждали снижения показателя.