МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Курс рубля снижается к доллару и евро вместе с валютами развивающихся рынков на фоне рисков из-за распространения коронавируса, следует из динамики торгов на Московской бирже.

Курс доллара расчетами "завтра" на 13.56 мск пятницы рос на 18 копеек — до 63,38 рубля, курс евро — на 31 копейку, до 69,53 рубля.

Апрельский фьючерс на нефть марки Brent дешевеет на 1,57% — до 58,38 доллара за баррель.

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Российская валюта начала торги с символического понижения к доллару и евро несмотря на падающие нефтяные котировки марки Brent, которые к тому моменту теряли порядка 1%. Позже ослабление рубля усилилось и отечественная валюта максимально снижалась к доллару на 0,4%, к евро – на 0,7%.

На международные рынки продолжает давить информация о распространении коронавируса, в частности за пределами Китая. По последним данным СМИ, в Южной Корее заболели коронавирусом 204 человека, 149 случаев из них — в городе Тэгу. Выздоровели и выписаны уже 17 человек, на лечении находятся 186 человек, данные по анализам 3180 человек еще в работе. Один человек погиб.

Днем, несмотря на усиление падения стоимости нефти к уровню в 58,12 доллара за баррель, рубль несколько отступил от внутридневных минимумов в основных валютных парах.

"Накануне валюты развивающихся стран в целом продемонстрировали самое сильное внутридневное падение с августа. Поводом для распродаж выступают опасения относительно последствий коронавируса для экономической активности. Лидерами падения накануне выступали валюты стран, наиболее тесно связанных с темой коронавируса либо по линии экспорта энергоносителей, либо в связи с включенностью в цепочки поставок", — отмечает Татьяна Евдокимова из Нордеа-банка.

К текущему моменту индийская рупия к доллару снижается на 0,24%, мексиканский песо падает на 1,54%, турецкая лира — на 0,28%, малазийский ринггит – на 0,18%, южноафриканский ранд растет на 0,01%.

"На внешних рынках сохраняется та же тенденция: азиатские и "товарные" валюты под серьёзным давлением. Логично, что рубль покинул диапазон 62,50-64", — считает Олег Кочетков из МТС Банка.

ПРОГНОЗЫ

"Сегодня внимание глобальных инвесторов привлечет публикация результатов опроса о деловой активности в феврале от Markit в Европе и США. Данные по ЕС и Германии оказались лучше ожиданий, что поддержало евро", — отмечает Андрей Кадулин из банка "Санкт-Петербург".

Без дальнейшего ухудшения внешних условий, рубль вернется в диапазон 63-64 рубля за доллар, но при реализации негативного сценария, когда выход слабой статистики по Китаю покажет рынкам возможный масштаб влияния, оказанного на мировую экономику, курс закрепится выше 64 рублей, считает он.

С развитием негативных настроений торги перейдут в диапазон 64-67 в среднесрочном периоде, считает Кочетков из МТС Банка. Аналитик в пятницу ориентируется на диапазон 64-65 рублей по доллару и 69-70 рублей по евро.