МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Стоимость золота в пятницу вечером продолжает расти и достигает уже 1,6%, инвесторы оценивают риски, связанные с распространением коронавируса за пределы Китая, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.54 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растёт на 26,2 доллара, или на 1,63%, до 1646,85 доллара за тройскую унцию. Цена мартовского фьючерса на серебро поднимается на 1,16%, до 18,532 доллара за унцию.

Спрос на золото, которое традиционно считается надежным активом, растет в условиях роста опасений относительно того, что коронавирус нанесет ущерб не только китайской экономике, но и экономикам других стран. Коронавирус продолжает распространяться по всему миру, что вызывает обеспокоенность у инвесторов.

За пределами Китая в 26 странах выявлены более 1 тысячи случаев заражения. Особое внимание уделяется Южной Корее, где число зараженных достигло, по последним данным СМИ, более 200, и Японии, где к вечеру четверга коронавирус выявлен у 728 человек, из них 634 — это пассажиры и члены экипажа круизного лайнера Diamond Princess.

"Снова усиливается неприятие риска из-за опасений, что коронавирус будет распространяться дальше. Вирус представляет серьезные риски для экономики", — отметил аналитик Commerzbank Карстен Фрич, чье мнение приводит агентство Рейтер.

По последним данным, в Китае подтвержденное количество зараженных превысило 75,4 тысячи, из них 2236 человек скончались. За сутки зафиксировано 889 новых случаев — вдвое больше, чем днем ранее. Заболевание распространяется и за пределами страны — ещё в 26 странах выявлены больше 1 тысячи случаев заражения.