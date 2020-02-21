МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций снизился перед длинными выходными на фоне ухудшения внешней конъюнктуры.

Негативная динамика мировых фондовых индексов и рынка нефти из-за роста опасений по поводу коронавируса поддерживала давление на стоимость российских акций.

К закрытию рублевый индекс Мосбиржи снизился на 0,61% — до 3106,03 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,72% до 1524,71 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Российский фондовый рынок в конце недели поддался негативному внешнему влиянию. Так, западные биржевые индексы к вечеру теряли 0,6-1,3%.

Обеспокоенность инвесторов вызвало распространение коронавируса по всему миру. Так, за пределами Китая в 26 странах выявлены больше 1 тысячи случаев заражения. Особое внимание уделяется Южной Корее, где число зараженных достигло, по последним данным СМИ, более 200, и Японии, где к вечеру четверга коронавирус выявлен у 728 человек, из них 634 — это пассажиры и члены экипажа круизного лайнера Diamond Princess.

При этом рынок нефти также ушел вечером в ощутимый минус — на 2,3% до 57,95 доллара за баррель сорта Brent. Игроки перед выходными на фоне вирусных рисков корректировали цены вниз после обновления накануне максимума с 29 января (поднимался в четверг до 60 долларов).

В лидерах снижения в России в пятницу оказались акции "Яндекса" (-2,6%), "Интер РАО" (-2,1%), "Роснефти" (-1,8%), "Лукойла" (-1,4%). Выросли в цене защитные акции "Полюса" (+3,8%), Polymetal (+3,7%), а также "Россетей" (+1,6%), ВТБ (+1%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Внешний фон остается противоречивым, рисковые активы, включая нефть, оказались под давлением информационного фона, рассуждает Александр Бахтин из компании "БКС Премьер".

"Во вторник (после длинных выходных) характер торгов на российском рынке также может быть осторожным, инвесторы будут оценивать обновленные данные о распространении COVID-19 за выходные в Китае и в других странах. Также сохранится внимание к сигналам со стороны ключевых монетарных регуляторов. Индекс Мосбиржи будет колебаться в пределах диапазона 3090-3140 пунктов", — оценил он.

Инвесторы опасаются, что коронавирус продолжит распространяться за пределы Китая, также констатирует Артем Деев из компании AMarkets. "Активность торгов почти на 40% ниже среднемесячных показателей. Торговый диапазон на следующую торговую сессию – 3060-3140 пунктов по индексу Мосбиржи", — оценил он.