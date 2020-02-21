МОСКВА, 21 фев /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров, Елена Лыкова. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают на следующей неделе повышения фондовых индексов РФ и легкого снижения рубля против доллара, свидетельствуют данные опроса, проведенного РИА Новости.

В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индексы Мосбиржи и РТС повысятся на 0,5% и на 0,9%, до 3121 пункта и 1538 пунктов, соответственно.

Цена на нефть марки Brent останется в районе уровня 58,5 доллара за баррель, курс евро на форексе снизится в пределах 1 цента, до 1,079 доллара, курс доллара повысится на 30 копеек, до 64,3 рубля, евро останется около 69,5 рубля, соответственно, ожидают аналитики.

ДРАЙВЕРЫ РЫНКА

Инвесторы продолжат оценивать поступающие данные о распространении вируса COVID-19 за выходные в Китае и в других странах, отмечает Александр Бахтин из "БКС Премьер".

"Инвесторы все больше концентрируются на последствиях, которые понесет за собой эпидемия. Некоторые участники рынков высказываются о том, что текущая динамика рынков акций не отражает те угрозы, с которыми мировая экономика может столкнуться в ближайшие месяцы. При этом поддержка со стороны мировых центральных банков пока позволяет фондовым рынкам избегать масштабной просадки", — говорит Роман Антонов из Промсвязьбанка.

Временно положительно воспринимаются действия Китая по стабилизации ситуации в экономике, но повышенная волатильность на рынках все же сохранится, добавляет он.

Что касается нефтяных котировок, то на следующей неделе аналитик рассчитывает на попытку проторговать верхнюю границу диапазона по Brent 58-60 долларов за баррель при условии стабилизации ситуации с коронавирусом в самом Китае и отсутствии негативных новостей относительно распространения заражения за его пределами.

В понедельник, когда российский рынок будет закрыт, важных событий или выхода статданных не ожидается, во вторник стоит обратить внимание на ВВП Германии за четвертый квартал, в среду выйдут традиционно важные для нефтяного рынка данные API по недельным изменениям запасов сырой нефти в США, а также продажи нового жилья в Штатах в январе, напоминает Бахтин о событиях предстоящей недели.

В четверг станет известна предварительная оценка американского ВВП за четвертый квартал, в пятницу выйдет большой блок по японской экономике и данные по расходам американских потребителей в первый месяц 2020 года, добавляет он.

"В стенограмме недавнего заседания Федеральная резервная система повторила тезис о том, что стоимость активов выглядит завышенной, а также упомянула, что в ближайшие месяцы могут сложиться условия для сворачивания программы предоставления дополнительной ликвидности финансовому сектору. Это может означать, что ралли на американском рынке приближается к своему завершению, и осторожным инвесторам следует готовиться к коррекции", — говорит Валерий Вайсберг из ИК "Регион".

ДИНАМИКА ИНДЕКСОВ

"На российском рынке неделя будет короткой, а существенных событий и публикаций, способных повлиять на движение котировок не намечено. В результате, локальный рынок, скорее всего, будет ориентироваться на движения международных рынков", — считает Константин Кочергин из банка "Восточный".

"Настроение глобальных инвесторов скорее можно считать позитивным с умеренным аппетитом к риску. Прошедшая неделя показала, что новости о коронавирусе продолжают оказывать влияние на цены активов, но влияние это будет постепенно сходить на нет. Таким образом, мы ожидаем, что цены рисковых активов продолжат постепенно расти, а котировки активов защитных – снижаться", — также полагает он.

Российскому рынку дополнительную поддержку окажет сильная нефть, добавляет аналитик.

По мнению Антонова из Промсвязьбанка, индекс Мосбиржи остается уязвимым перед нестабильной глобальной конъюнктурой и продолжит движение в широком диапазоне 3080-3140 пунктов.

Георгий Ващенко из ИК "Фридом Финанс" ожидает, что рынок определится с выбором направления, причем выход из бокового коридора обещает быть довольно резким. Целью снижения видится диапазон 2950-3000 пунктов по индексу Мосбиржи, а целью роста – коридор 3200-3250 пунктов, указывает он.

На его взгляд, у рынка больше шансов на рост, но он обещает быть недолгим.

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Рубль пока не может сопротивляться укреплению доллара, хотя его значения далеки от какой-либо паники, рассуждает Андрей Кочетков из компании "Открытие Брокер". По сути, мы возвращаемся к курсу, который существовал в первой половине осени 2019 года, добавил он.

Без дальнейшего ухудшения внешних условий доллар останется в диапазоне 63-64 рубля, комментирует Андрей Кадулин из банка "Санкт-Петербург".

"Однако при реализации негативного сценария, когда выход слабой статистики по Китаю покажет рынкам возможный масштаб влияния, курс закрепится выше 64 рублей за доллар", — добавил он.

На валютном рынке, несмотря на некоторое оживление рублевых "медведей", нет признаков паники, говорит Георгий Ващенко из ИК "Фридом Финанс".

"Ориентир по курсу доллара расположен в коридоре 63,50-64,50 рубля, выход из него обещает быть кратковременным", — добавил он.

ИНЕТРЕСНЫЕ ИСТОРИИ

На российском рынке акций в полном разгаре сезон отчетности: результаты объявят Сбербанк, ВТБ, ГМК "Норильский никель", "Евраз", "Интер РАО", "Лента", Mail.ru, напоминает Вайсберг из ИК "Регион". Это позволит скорректировать ставку на дивидендные акций, но не позволит рынку выйти из бокового тренда, считает он.

Кочетков из "Открытие Брокер" считает, что под давлением могут находиться сырьевые секторы: металлурги, нефтяники, газовые компании. Напротив, производители золота продолжат пользоваться спросом, полагает он.

По мнению Кочергина из банка "Восточный", инвесторам будут наиболее интересны нефтяная и металлургические отрасли, а наименее интересной выступит транспортная. В качестве лидеров роста он видит префы "Сургутнефтегаза", а в качестве аутсайдеров – бумаги "Камаза".

В случае сохранения негативных тенденций импульс к росту сохранят бумаги золотодобытчиков, ожидаемо сильные результаты покажет и "Норникель", что позволит ему подрасти, уверен Антонов из Промсвязьбанка.

Лучше рынка будут торговаться акции производителей драгоценных металлов и нефти, а кандидаты на роль аутсайдеров – IT-сектор и банки, полагает Ващенко из "Фридом Финанс".