ВАШИНГТОН, 22 фев /ПРАЙМ/. Ведущие американские фондовые индексы в пятницу на закрытии торгов серьезно снижались на возросших опасениях инвесторов за состояние экономики, пострадавшей от коронавируса, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 16.55 по Нью-Йорку (0.55 мск) индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) снижался на 0,78%, до 28992,41 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,79%, до 9576,590 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,05 до 3337,75 пункта.

В пятницу инвесторы обратили свое внимание на корпоративные новости, связанные с влиянием коронавируса. Так, крупнейший в мире производитель безалкогольных напитков Coca-Cola Company заявил о том, что коронавирус негативно повлияет на ряд финансовых показателей компании в первом квартале 2020 года.