ПАРИЖ/МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Европейские биржи падают в понедельник на новостях о распространении коронавируса, в том числе в Европе; французский фондовый индекс CAC 40 и немецкий DAX теряют более 3%, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.59 мск французский индекс CAC 40 снижался на 3,32% — до 5829,61 пункта, немецкий индекс DAX — на 3,35%, до 13125,05 пункта, британский FTSE 100 — на 2,75%, до 7200,6 пункта.

По последним официальным данным, число зараженных в материковом Китае уже превысило 77 тысяч человек, скончались 2592, излечились свыше 24,7 тысячи. По данным ВОЗ, за пределами материкового Китая в 28 странах выявлено 1769 случаев заражения, 17 – с летальным исходом.

В частности, вспышка коронавируса зафиксирована в северных регионах Италии.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название — COVID-2019.