МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в понедельник дешевеют на 2,9-5,9% на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.56 мск глобальные депозитарные расписки (GDR) "Роснефти" дешевеют на 3,75% — до 6,98 доллара, "Лукойла" — на 5,88%, до 95,53 доллара, "Новатэка" — на 3,62%, до 165,1 доллара. Бумаги "Газпрома" падают на 5,35% — до 6,82 доллара, "Газпром нефти" — на 5,31%, до 33,9 доллара.

Стоимость расписок ВТБ снижается на 3,02% — до 1,46 доллара, Сбербанка — на 5,18%, до 15,01 доллара. Бумаги TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", дешевеют на 3,05% — до 24,62 доллара.

Цена бумаг "Норникеля" снижается на 4,71% — до 33,49 доллара, "Северстали" — на 4,27%, до 13,55 доллара, НЛМК — на 2,38%, до 20,98 доллара.

Стоимость GDR "Магнита" снижается на 2,89% — до 12,42 доллара, "Ленты" — на 5,64%, до 2,92 доллара. Расписки АФК "Система" дешевеют на 4,38% — до 5,51 доллара.