Обновлены котировки во втором и четвертом абзацах, соответствующим образом актуализированы заголовок и лид, добавлен контекст и цитата аналитика (третий и последний абзацы).

МОСКВА, 24 фев /ПРАЙМ/. Основные американские фондовые индексы в понедельник падают в пределах 3% на опасениях, связанных с распространением коронавируса, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.49 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) снижался на 2,66% — до 28220,99 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 2,85%, до 9297,14 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 2,45%, до 3255,72 пункта.

Котировки немного притормозили падение по сравнению со стартом торгов. В частности, индекс NASDAQ на открытии падал более чем на 4%. Бумаги корпорации Apple тоже замедлили спад и дешевеют на 3,26% после того, как на открытии падали на 6%.

Инвесторы обеспокоены масштабами распространения коронавируса, так как вспышка заболевания и связанные с ним карантинные меры представляют риски для экономики Китая и всего мира. Случаи заражения зафиксированы уже в 28 странах.

Акции технологических компаний, чье производство зависит от Китая, дешевеют, оказывая давление на индекс NASDAQ. Так, бумаги Microsoft теряют в цене 3,21%, Intel — 3%. Акции производителя электромобилей Tesla дешевеют на 5,33%.

При этом некоторые аналитики полагают, что волнения на рынках преувеличены. "Некоторые люди переоценивают степень ущерба, нанесенного Китаю в результате распространения вируса и, в более широком смысле, переоценивают последствия его распространения на другие регионы мира", — сказал агентству Рейтер аналитик консалтинговой компании ETF Securities Нитеш Шах (Nitesh Shah).