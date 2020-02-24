МОСКВА, 24 фев /ПРАЙМ/. Основные фондовые индексы Европы в понедельник вечером падают примерно на 4% на опасениях вокруг распространения коронавируса во всем мире и в еврозоне в частности, свидетельствуют данные торгов.

При этом итальянский индекс FTSE MIB падает почти на 6%.

По состоянию на 18.18 мск британский индекс FTSE 100 опускался на 3,4% — до 7153,46 пункта, французский CAC 40 — на 4%, до 5788,66 пункта, немецкий DAX — на 4,02%, до 13036,07 пункта. Итальянский FTSE MIB снижался на 5,84% — до 23325,8 пункта.

Давление на котировки продолжает оказывать распространение коронавируса за пределами Китая. Так, в Италии зафиксировано уже 219 случаев заражения. Власти полностью изолировали 11 населенных пунктов на севере страны, в которых проживает в общей сложности более 50 тысяч человек.

"Все видят, что это может быть еще одним фактором замедления экономики, хотя мы и так были в шатком состоянии", — приводит агентство Рейтер комментарий аналитика Rabobank Элвина де Хрота (Elwin de Groot). Он полагает, что коронавирус может стать еще одним шагом к рецессии мировой экономики.