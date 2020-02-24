МОСКВА, 24 фев /ПРАЙМ/. Курс иены к доллару продолжает расти в понедельник вечером и уже обновил максимум с августа 2018 года, свидетельствуют данные торгов. Инвесторы предпочитают надежные активы из-за опасений, связанных с распространением коронавируса.

По состоянию на 18.51 мск курс доллара к иене снижался до 110,64 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 111,57 иены. Минутами ранее курс опускался до 110,48 иены за доллар, что является минимумом с августа 2018 года. Курс евро к доллару рос до 1,0852 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,0843 доллара за евро. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,04%, до 99,22 пункта.

Новости по коронавирусу продолжают оказывать давление на валютный рынок. Эпидемия и связанные с ней карантинные меры могут нанести ущерб мировой экономике, что способствует росту спроса на надежные активы, к которым относится иена.

Случаи заболевания уже зафиксированы в 28 странах, в том числе в Омане, Кувейте, Бахрейне, Афганистане. Дополнительный негатив на рынках вызывает стремительное распространение коронавируса в Южной Корее и Италии.