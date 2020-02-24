МОСКВА, 24 фев /ПРАЙМ/. Совет директоров АФК "Система" одобрил участие группы в сделке по покупке компанией SCP Group сети гипермаркетов Real, сообщили РИА Новости в пресс-службе АФК.

"Совет директоров одобрил участие группы АФК "Система" в сделке по покупке Real", — сказали в пресс-службе АФК.

На прошлой неделе сообщалось, что люксембургская компания SCP Group SARL (49% в которой принадлежит АФК "Система", 51% — сыну владельца АФК Феликсу Евтушенкову) во главе консорциума инвесторов покупает немецкую сеть гипермаркетов Real у Metro AG и ее дочерних компаний. "Дочка" АФК "Система" — Sistema Finance S.A. — взяла на себя обязательство по предоставлению финансирования сделки на сумму до 263 миллионов евро. Планируется, что наряду с Sistema Finance в финансировании сделки примут участие сторонние инвесторы.

Закрытие сделки ожидается в первой половине 2020 года и обусловлено выполнением ряда отлагательных условий, в том числе согласием ряда государственных (включая антимонопольные) органов.