ВАШИНГТОН, 25 фев /ПРАЙМ/. Небывалый обвал фондового рынка США в понедельник связан с тем, что рынок недооценил влияние коронавируса на мировую экономику, разрушаются многочисленные торговые цепочки, связанные на Китаем, кроме того, сохраняется высокий уровень неопределённости в части того, как ситуация будет развиваться дальше, заявил РИА Новости эксперт американского института CSIS Скотт Макдоналд.

Ведущие американские фондовые индексы на закрытии торгов в понедельник резко падали — более чем на 3%, что связано с опасениями вокруг распространения коронавируса, свидетельствуют данные торгов.

На закрытии Нью-Йоркской фондовой биржи по состоянию на 16.00 (0.00 мск) индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) упал на 3,44% — до 27996,26 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 3,61%, до 9231,090 пункта (минутами ранее падал более чем на 4%). Индекс широкого рынка S&P 500 опустился на 3,09% — до 3234,59 пункта.

"Рынок недооценил ситуацию вокруг коронавируса. Сейчас понятно, что нанесен огромный ущерб китайской экономике и непонятно, когда она восстановится. В связи с этим идет разрушение многочисленных глобальных торговых цепочек, всязанных с Китаем. А еще сохраняется серьезная неопределённость. Когда мы из этого всего выберемся и как, непонятно", — заявил Макдоналд.

Он добавил, что "прогнозы насчет возвращения экономики к прежним позициям сейчас давать очень сложно. Это, конечно, не эпидемия испанки в 1918 году, но очень серьезная проблема".

При этом Макдоналд не исключил, что ситуация в Китае заставит многие компании США прислушаться к призыву президента Дональда и задуматься о том, чтобы более активно переводить свои бизнесы обратно в США.