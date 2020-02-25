МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник в основном продолжают активно снижаться из-за новостей о распространении коронавируса за пределами КНР, падение на рынках Китая и Японии достигает 2-3%, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.41 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 2% — до 2970,63 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — также на 2%, до 1894,64 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index опускался на 0,08% — до 26799,14 пункта, южнокорейский KOSPI — рос на 0,62%, до 2091,94 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 падал на 1,78% — до 6854,4 пункта, японский индекс Nikkei 225 — на 3,37%, до 22597,43 пункта.

Мировые фондовые рынки остаются под влиянием опасений вокруг коронавируса. В понедельник биржи США упали на 3,3-3,7%, Европы — на 3,3-4%.

В Китае число зараженных коронавирусом достигло 77 658 человек, общее число скончавшихся — 2663, а за последние сутки по всей стране были выявлены 508 новых случаев заражения. В Южной Корее количество зараженных составило почти 900, в Италии показатель в понедельник достиг 229.

"Если ограничения на поездки и перебои в цепях поставок буду распространяться, влияние на мировой рост может быть более глобальным и продолжительным", — приводит агентство Рейтер мнение аналитика Capital Economics Йонаса Голтермана (Jonas Goltermann).

Ситуация вокруг коронавируса и карантинные меры представляют риски для многих сфер экономики, таких как перевозки, торговля и туризм, что в конечном итоге может сказаться на росте ВВП Китая и мира в целом.