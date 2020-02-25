МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Курс рубля значительно снижается к доллару и евро, отыгрывая ухудшение ситуации с коронавирусом, евро поднялся выше 70 рублей впервые с 10 февраля, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.09 мск вторника рос на 72 копейки – до 64,79 рубля, курс евро — на 76 копеек, до 70,29 рубля.

Апрельский фьючерс на нефть марки Brent дорожает на 0,93% — до 56,29 доллара за баррель.

В понедельник на мировых биржах прошла волна панических распродаж под влиянием новостей о дальнейшем распространении коронавируса по всему миру. Так, американские биржевые индексы закрыли торги падением более чем на 3%.