IPO "Казмунайгаза" может состояться в октябре-ноябре 2020 года
НУР-СУЛТАН, 25 фев — ПРАЙМ. Первичное публичное размещение акций (IPO) казахстанской национальной нефтегазовой компании "Казмунайгаз" (КМГ) планируется на октябрь-ноябрь 2020 года, сообщил во вторник заместитель председателя правления по производству компании Жакып Марабаев.
"Компания продолжает работу по выходу на IPO, индикативный ожидаемый срок — это октябрь-ноябрь 2020 года", — сказал Марабаев в ходе коллегии министерства энергетики.
https://1prime.ru/Financial_market/20200225/830979982.html