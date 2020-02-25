МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. РЖД планируют выпуски "зеленых" еврооблигаций, номинированных в швейцарских франках и рублях, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.

Так, 27 февраля компания намерена провести в Цюрихе встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению "зеленых" евробондов во франках. По их итогам, в зависимости от рыночных условий, компания может разместить среднесрочные евробонды. Организаторами выступят J.P. Morgan, UBS и "ВТБ Капитал".

Кроме этого, компания планирует со 2 марта road show "зеленых" еврооблигаций в рублях. Встречи с инвесторами пройдут в Москве и Лондоне. По их итогам компания рассматривает возможность размещения евробондов сроком обращения около восьми лет. Организаторами выступят J.P. Morgan, "Сбербанк КИБ" и "ВТБ Капитал".

РЖД в 2019 году разместили дебютные "зеленые" евробонды объемом 500 миллионов евро со ставкой купона 2,2% годовых и сроком погашения через восемь лет. Компания стала первым эмитентом из России, кто выпустил "зеленые" еврооблигации. Средства, привлеченные от размещения, компания планировала вложить в рефинансирование покупки скоростных электропоездов "Ласточка".

В презентации для инвесторов к выпуску "зеленых" бондов, с которой ознакомилось РИА Новости, также сообщается, что РЖД в 2020 году планируют разместить пилотный выпуск вечных облигаций.

Соответствующие изменения в закон для размещения таких бумаг, напоминает компания, были внесены в декабре 2018 года.

"РЖД планируют сделать пилотный выпуск (вечных бондов — ред.) в 2020 году", — говорится в презентации.

Впервые о возможности разместить вечные бонды сообщал в сентябре 2016 года глава РЖД Олег Белозеров. Первый замглавы РЖД Вадим Михайлов позднее говорил, что сроки размещения таких бумаг будут зависеть от принятия необходимых законодательных изменений. Объем возможного пилотного выпуска "вечных" облигаций Михайлов ранее оценивал примерно в сумму до 10-15 миллиардов рублей.

Начальник отдела по работе на рынках капитала департамента корпоративных финансов РЖД Анастасия Шаханова в декабре 2019 года сообщала, что компания готовит программу бессрочных облигаций объемом 100 миллиардов рублей.