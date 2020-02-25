МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Мировые фондовые индексы в ближайшие дни могут несколько отыграть понесенные в начале недели потери, однако возвращения глобального тренда на восстановление ждать не стоит до тех пор, пока коронавирус не будет сломлен, уверены эксперты.

Понедельник, когда в России был выходной, для мировых рынков оказался ознаменован очередным негативом: биржи США и Европы закрылись падением по основным индексам на 3-4% в связи с опасениями масштабов распространения нового коронавируса за пределами Китая. В частности, опасения были связаны с ситуацией в Южной Корее, Италии и Иране, где в сумме зарегистрировано уже более тысячи зараженных.

Коронавирус заразил инвесторов золотой лихорадкой

Из-за падения на рынках миллиардеры из индекса Bloomberg Billionaires Index (BBI) потеряли за сутки рекордные 139 млрд долларов. Такое снижение стало сильнейшим для BBI с октября 2016 года.

Опрошенные "Прайм" эксперты считают это вполне ожидаемым. Текущая ситуация на рынках характеризуется высокой степенью неопределенности и волатильностью широкого спектра активов, рассуждает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.

"Ухудшение ситуации с распространением вируса за пределами Китая дало новый существенный повод для волны продаж на мировых рынках в начале этой недели, поскольку это усиливает опасения инвесторов относительно влияния ситуации на мировую экономику, что способствует сокращению ими позиций в рисковых активах и увеличению активов-убежищ", — пояснил он.

При этом продажи несколько сдерживают действия мировых центробанков, которые как через словесные интервенции, так и через вливание ликвидности, стараются успокоить инвесторов, снизить волатильность и поддержать широкий спектр активов. Однако их усилий не хватает для полного нивелирования негативного влияния коронавируса, добавил эксперт.

ВРЕМЯ ТУРБУЛЕНТНОСТИ

Утром во вторник рынок акций РФ также падал к основным индексам, а курс доллара поднялся выше 65 рублей впервые с октября прошлого года. На европейских площадках при этом падение замедлилось. Однако эксперты пока не видят повода для коррекции и тем более возвращения восходящего тренда.

Падение, а точнее "турбулентность", продолжится до тех пор, пока не будет пройден пик эпидемии коронавируса и не станет понятно, что ситуация взята под контроль во всем мире, уверен ведущий стратег "Атона" Алексей Каминский.

"По различным оценкам и эпидемиологическим моделям, пик эпидемии в Китае должен прийтись примерно на начало-середину марта. Важно, чтобы ситуация не вышла из под контроля в других регионах, особенно глубоко интегрированных в глобальные производственные цепочки (Южная Корея, Европа, США, Япония) и/или составляющих значительную часть глобальной торговли со стороны спроса (Европа, США)", — говорит он.

По мнению старшего аналитика инвестиционно-консалтинговой компании Federation Consulting Владимира Ананьева, длительность падения зависит от данных, которые отражают влияние коронавируса на реальный сектор экономики.

"Поток негатива понемногу расползается, но данные поступают очень противоречивые. С одной стороны, тот же Volkswagen заявляет, что все его поставщики в КНР возобновили работу (а это тысячи рабочих мест). С другой стороны, есть взлет числа зараженных в Южной Корее, Италии и Иране — то есть проблемы стали общими, вслед за блокировками городов в Китае к таким же мерам могут прибегнуть и другие страны", — констатирует он.

Он также высказал мнение, что рынок акций США в ближайшие дни может продемонстрировать небольшой отскок вверх с дальнейшим спадом котировок, и лишь потом можно ждать постепенного восстановления.

"Это не тот случай, когда одним твитом Трампа можно развернуть индекс, причин для резкого восстановления мы не видим, но вот поэтапно это вполне может произойти", — пояснил он.

ПОВОД ДЛЯ РАЗВОРОТА

Если говорить более глобально, то рынки продолжат переваривать проблемы, вызванные коронавирусом и отыгрывать успехи или провалы в борьбе с ним, уверены эксперты. В целом в течение ближайших недель нестабильность сохранится, однако если не появится новых негативных новостей о массовых заражениях в экономически важных регионах планеты, тренд на рост все же вернется.

По мнению Зварича, ситуацию на рынках будут в большей степени определять не данные из Поднебесной, где скорость распространения коронавируса существенно замедлилась, а ситуация в других странах. Если с Китаем уже все понятно, то в других регионах о динамике заболевания в случае возникновения эпидемии можно лишь догадываться.

"Скорее всего, в ближайшее время давление сохранится, поскольку инвесторы в текущей ситуации не готовы восстанавливать позиции в рисковых активах, а вот поводы к дальнейшему сокращению их объемов еще могут появиться", — прогнозирует он.

Для улучшения ситуации необходимо понимание, насколько серьезно коронавирус успел повлиять на бизнес-цикл и ожидания корпораций, говорит Каминский. Пока считается, что вспышка заболевания станет лишь временной паузой в начавшемся в конце прошлого года экономическом восстановлении и ускорении во всех регионах.

"Если так в итоге и окажется, как мы думаем тоже, то после периода турбулентности рынки акций и другие циклические активы возобновят рост", — уверен он.

По словам Ананьева, для разворота понадобятся слова ВОЗ о том, что заболеваемость взята под контроль, а препарат, который пока проходит предварительные испытания, дает положительный эффект. На эту тему сейчас завязано все, поскольку коронавирус ударил и по реальному сектору экономики.

"Трудно увидеть, например, хорошие розничные продажи или высокую занятость, когда многие спасаются от эпидемии и лишний раз не выходят из дома. Так что единственным фактором, который в корне (а не только на фондовом рынке) исправит ситуацию — это локализация вируса и найденный способ его лечения", — заключил аналитик.