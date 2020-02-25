МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Курс доллара снижается во вторник по отношению к иене на фоне статистики из США и опасений за влияние коронавируса на мировую экономику, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.42 мск курс доллара к иене снижался до 110,13 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 110,71 иены. Курс евро к доллару незначительно растет до 1,0853 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,0852 доллара за евро. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижается на 0,22%, до 99,15 пункта.

Во вторник инвесторы обратили внимание на макроэкономические данные. Индекс доверия потребителей в США в феврале поднялся до 130,7 пункта, что оказалось хуже прогноза аналитиков, ожидающих роста до 132 пунктов.

Участники рынка также продолжают следить за распространением коронавируса в мире и оценивать его влияние на мировую экономику. Так, они ожидают, какое решение примет Федеральная резервная система (ФРС) США по ставке на своем заседании весной.

В Китае число зараженных коронавирусом COVID-19 достигло 77 658 человек, общее число скончавшихся — 2 663, число новых случаев заражения за последние сутки превысило 500. В Южной Корее количество зараженных составило почти 900, в Италии показатель в понедельник достиг 229. На ближнем Востоке зарегистрированы случаи заболевания в Иране, Ираке, Кувейте, ОАЭ.