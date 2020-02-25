МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций начал укороченную рабочую неделю провалом в район минимумов с первой декады декабря прошлого года, упав на 3-5% по основным биржевым индексам. Страхи расползания коронавируса по планете резко снижают аппетит к риску на глобальных торговых площадках.

К закрытию рублевый индекс Мосбиржи снизился на 3,33%, до 3002,68 пункта, долларовый индекс РТС — на 5,16%, до 1446,11 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи. Вечерний рост доллара на 1,39 рубля, до 65,46 рубля обусловил разницу в динамике основных индексов.