МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций упал вслед за мировыми фондовыми индексами и рынком нефти.

Страхи расползания коронавируса по планете резко снижают аппетит к риску на глобальных торговых площадках.

К закрытию рублевый индекс Мосбиржи снизился на 3,33%, до 3002,68 пункта, долларовый индекс РТС — на 5,16%, до 1446,11 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи. Вечерний рост доллара на 1,39 рубля, до 65,46 рубля обусловил ощутимую разницу в динамике основных индексов.

ПОД ВИРУСНЫМ ДАВЛЕНИЕМ

Российский фондовый рынок в начале укороченной рабочей недели попал под ощутимое внешнее давление, уже приведшее в понедельник к сильному снижению мировых рынков акций и нефтяных котировок. Депозитарные расписки на российские акции уже накануне существенно подешевели на глобальных торговых площадках, работавших в первый день недели, когда в России был выходной.

Инвесторы обеспокоены распространением коронавируса за пределами Китая и закладывают в котировки рисковых активов страхи по поводу замедления мировой экономики.

В Китае число зараженных уже достигло 77658 человек, общее число скончавшихся — 2663, число новых случаев заражения за последние сутки превысило 500. В Южной Корее количество зараженных составило почти 900, в Италии показатель в понедельник достиг 229. На ближнем Востоке зарегистрированы случаи заболевания в Иране, Ираке, Кувейте, ОАЭ.

Рынок нефти после провала накануне почти на 6%, во вторник вечером продолжил падать — на 1,5% до 54,94 доллара за баррель сорта Brent.

В лидерах снижения в России оказались акции "Яндекса" (-7,9%), "ФСК ЕЭС" (-6,7%), "М.Видео" (-6%), "Русала" (-5,8%), "Аэрофлота" (-5,2%), "Лукойла" (-4,4%). Выросли в цене защитные акции "Полюса" (+3,2%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Индексы Мосбиржи и РТС в конце сессии оставались в значительном минусе, а долларовый индикатор подал сигнал о смене среднесрочного тренда, опустившись ниже 1500 пунктов, считает Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал". Теперь перед индексом РТС открыта дорога к падению в район 1365 пунктов, а индекс Мосбиржи при закреплении ниже 3000 пунктов может стремиться к 2810 пунктам, оценила она. Ориентир по индексу Мосбиржи на завтра: 2980-3050 пунктов, добавила Кожухова.

"Говорить о прохождении коронавирусом пика не приходится, в связи с чем продажи рисковых активов могут продолжиться в том числе в среднесрочном периоде. О рисках развития нисходящего тренда теперь предупреждают и технические индикаторы", — сказала аналитик.

В среду рыночные настроения останутся в заложниках вирусной проблемы, полагает Сергей Дейнека из компании "БКС премьер". "На фоне меняющегося новостного фона волатильность торгов может остаться повышенной, но рисков нарастающих распродаж фондовых активов в ближайшие дни мы не видим. По нашим оценкам, индекс Мосбиржи в среду будет колебаться в рамках диапазона 3000-3050 пунктов", — добавил он.