МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы во вторник закрылись снижением более чем на 1% на фоне роста числа подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Европе, свидетельствуют данные бирж.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 снизился на 1,92%, до 7019,08 пункта, французский CAC 40 — на 1,94%, до 5679,68 пункта, немецкий индекс DAX — на 1,86%, до 12793,34 пункта.

Инвесторы продолжают обращать внимание на темпы распространения коронавируса. Так, СМИ сообщили о первых случаях заражения в Испании и Швейцарии, ранее о двух подтвержденных случаях сообщили власти Австрии. При этом в Италии зарегистрировано уже около 280 случаев коронавируса, несколько городов с общим населением более 50 тысяч человек оказались на карантине. Число случаев заражения за пределами Китая, по данным ВОЗ, достигло 2069, скончались 23 человека. В самом Китае число зараженных превысило 77,6 тысячи человек, скончались 2663.

Кроме того, участники рынка обратили внимание на заявление члена исполнительного комитета Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Вальтера Риччарди о том, что разработка вакцины от коронавируса может занять до двух лет.

"Фондовые рынки в Европе восстановились на ранних торгах после вчерашней "кровопролитной" сессии, но позитивный ход был недолгим…. Кризис с коронавирусом в Италии остается в центре внимания трейдеров", — цитирует агентство Франс Пресс аналитика CMC Markets Дэвида Мэддена (David Madden).