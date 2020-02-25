МОСКВА, 25 фев /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Рубль вечером существенно падает к доллару и к евро на фоне падения аппетита к риску на глобальных торговых площадках из-за возросших страхов расползания коронавируса по планете.

Падение рынка нефти усилило давление на курс российской валюты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 21.00 мск рос на 1,33 рубля, до 65,40 рубля, курс евро — на 1,65 рубля, до уровня 71,18 рубля, следует из данных Московской биржи. Ранее во вторник доллар обновил максимум с сентября 2019 года, поднявшись до 65,61 рубля, евро – с декабря 2019 года — до 71,19 рубля. Таким образом, дневной скачок основных резервных валют превышал на пике 1,5 рубля, чего не отмечалось уже много месяцев.

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Рубль вечером ощутимо падает против доллара и евро на фоне резко сократившегося аппетита к риску на мировых торговых площадках.

Инвесторы обеспокоены распространением коронавируса за пределами Китая и закладывают в котировки рисковых активов страхи по поводу замедления мировой экономики.

В Китае число зараженных уже достигло 77658 человек, общее число скончавшихся — 2663, число новых случаев заражения за последние сутки превысило 500. В Южной Корее количество зараженных составило почти 900, в Италии показатель уже превысил 300 человек. На ближнем Востоке зарегистрированы случаи заболевания в Иране, Ираке, Кувейте, ОАЭ.

Рынок нефти после провала накануне почти на 6% во вторник вечером продолжил падать — на 1,9%, до 54,74 доллара за баррель сорта Brent.

В итоге доллар и евро вечером росли к рублю на 2-2,2%. Рублевая цена нефти колебалась выше уровня 3,55 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Поводом к негативной динамике курса рубля послужила ситуация на внешних рынках, рассуждает Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

"В дальнейшем ситуация с распространением коронавируса может продолжить оказывать негативное влияние на рубль, и в случае ухудшения доллар попытается закрепиться выше 65,5 рубля. При этом, согласно нашей модели, учитывая текущие уровни рынка энергоносителей, макропоказатели и сезонные факторы, рубль в текущей момент недооценен, а фундаментально обоснованные значения курса доллара лежат в районе 62,4 – 63,2 рубля", — оценил он.

Ускоренное падение рубля было связано с тем, что развивающиеся рынки активно отыгрывали бегство от риска еще в понедельник, тогда как на российском рынке был выходной, говорит Юрий Кравченко из ИК "Велес капитал".

"Сегодня наблюдалась запоздалая реакция рубля на панические настроения, связанные с угрозой распространения коронавируса. Кроме того, экспортеры еще на прошлой неделе активно продавали валютную выручку к налоговым платежам, и сегодня, вероятно, проходила лишь остаточная конвертация валюты, которая уже не оказывала поддержки рублю. Впрочем, как только очередная волна панических настроений из-за вируса сойдет на нет, нельзя исключать не менее серьезной фиксации прибыли от роста доллара", — заключил он.