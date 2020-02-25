Египетские власти объявят аукцион на добычу золота в Восточной пустыне
КАИР, 25 фев /ПРАЙМ/. Египет в марте планирует объявить международный аукцион на добычу золота в Восточной пустыне страны, заявил министр нефти и минеральных ресурсов страны Тарек аль-Мулла.
"Аукцион будет проводиться в режиме налогов и роялти (tax and royalty), заявки будут приниматься с 15 марта по 15 июля", — цитирует министра газета al-Masry al-Youm.
По его словам, решено проводить аукцион каждые четыре месяца.
Министр сообщил, что на аукционе будут предложены блоки общей площадью в 56 тысяч квадратных километров в Восточной пустыне Египта, площадь каждого из блоков доходит до 160 квадратных километров.
Министр отметил, что согласно новым правилам компании-участники аукциона смогут сами выбрать желаемый регион и блок для добычи, в то время как в предыдущие годы у них такого выбора не было.
По словам министра, роялти составят не менее 5% согласно законодательству Египта, а налог составляет 22,5%.
https://1prime.ru/Financial_market/20200225/830983147.html