КАИР, 25 фев /ПРАЙМ/. Египет в марте планирует объявить международный аукцион на добычу золота в Восточной пустыне страны, заявил министр нефти и минеральных ресурсов страны Тарек аль-Мулла.

"Аукцион будет проводиться в режиме налогов и роялти (tax and royalty), заявки будут приниматься с 15 марта по 15 июля", — цитирует министра газета al-Masry al-Youm.

По его словам, решено проводить аукцион каждые четыре месяца.

Министр сообщил, что на аукционе будут предложены блоки общей площадью в 56 тысяч квадратных километров в Восточной пустыне Египта, площадь каждого из блоков доходит до 160 квадратных километров.

Министр отметил, что согласно новым правилам компании-участники аукциона смогут сами выбрать желаемый регион и блок для добычи, в то время как в предыдущие годы у них такого выбора не было.

По словам министра, роялти составят не менее 5% согласно законодательству Египта, а налог составляет 22,5%.