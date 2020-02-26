ВАШИНГТОН, 26 фев /ПРАЙМ/. Ведущие американские фондовые индексы на закрытии торгов во вторник продолжили резкое снижение на фоне возросших опасений по коронавирусу и его влиянию на экономику.

На закрытии Нью-Йоркской фондовой биржи, по состоянию на 16.16 местного времени (0.16 мск), индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) упал на 3,15% — до 27081,36 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 2,77%, до 8965,613 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 3,03%, до 3128,30 пункта.

Инвесторы продолжают следить за темпами распространения коронавируса. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в самом Китае достигло 77 658 человек, общее число скончавшихся достигло 2 663. Число случаев заражения за пределами Китая, по данным ВОЗ, достигло 2 459, скончались 34 человека.