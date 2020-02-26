МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Курс доллара поднимается по отношению к другим резервным валютам, трейдеры оценивают, как ситуация с коронавирусом может повлиять на монетарную политику в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.58 мск курс евро к доллару снижается до 1,0875 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,0879 доллара за евро, курс доллара к иене поднимается до 110,38 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 110,18 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) растёт на 0,08%, до 99,04 пункта.

Трейдеры оценивают перспективы снижения ключевой ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США в текущем году на фоне ситуации с коронавирусом. По данным CME Group, 27,7% аналитиков ожидают, что в марте ставка будет снижена на 25 базисных пунктов с текущего уровня в 1,5-1,75%, днем ранее в этом были уверены 18,8%. Также 48,7% из них ожидают подобного снижения в апреле, хотя днем ранее почти половина аналитиков была уверена, что ставку вновь сохранят.

Ситуация вокруг коронавируса и темпов его распространения за пределами Китая поддерживает настроение ухода от риска на рынках, что спровоцировало снижение индексов на фондовых биржах и удешевление нефти. Рынки беспокоит высокое число случаев заболевания вне Китая, особенно в Южной Корее, где уже более 1 тысячи случаев заражения, а также в Японии, Италии и Иране.

Коронавирус и связанные с ним карантинные меры представляют угрозу для многих сфер экономики, таких как торговля, туризм и транспорт, это может сдержать экономический рост в мире и негативно сказаться на многих других отраслях. В связи с этим рынки ждут, что Федрезерв может оказать меры поддержки экономике.