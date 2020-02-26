МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Рынок акций РФ снижается в начале торговой сессии среды на негативном внешнем фоне и уже прошёл психологически значимый уровень поддержки в 3000 пунктов.

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.14 мск теряет 0,18%, до уровня 2997,32 пункта, долларовый индекс РТС — 0,3%, до 1441,72 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи. Индекс Мосбиржи не опускался ниже 3000 пунктов с 19 декабря.

Основные американские фондовые индексы на прошлых торгах упали на 2,8-3,2% на фоне высоких опасений по поводу распространения коронавируса и его влияния на мировую экономику.

Сейчас биржевые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются на 0,8-2,4%, в том числе японский Nikkei 225 — на 0,8%, шанхайский Shanghai SE Composite Index — на 0,6%.

Стоимость нефти снижается на 0,4%, до 54,05 доллара за баррель по марке Brent.