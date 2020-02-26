МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Рубль незначительно снижается против доллара и евро, пытаясь стабилизироваться после ощутимого снижения накануне, ставшего самым значительным за несколько месяцев.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.13 мск повышался на 12 копеек — до 65,50 рубля, курс евро расчетами "завтра" — на 9 копеек, до 71,20 рубля, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара по итогам прошлых валютных торгов вырос на 1,31 рубля, евро — на 1,58 рубля.

Стоимость нефти утром снижается на 0,4% — до 54,05 доллара за баррель по марке Brent.