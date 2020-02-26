МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в среду снова заметно снижаются, более чем на 1,5%, инвесторы оценивают масштабы влияния коронавируса на финансовые показатели компаний, которые в связи с этим одна за другой начали обнародовать пессимистичные прогнозы своей деятельности, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.17 мск британский индекс FTSE 100 падает на 1,63%, до 6907,75 пункта, французский CAC 40 — на 2,13%, до 5558,68 пункта, а немецкий DAX — на 2,57%, до 12461,21 пункта.

Европейские индексы снижаются пятую торговую сессию подряд на растущем беспокойстве инвесторов за влияние быстро распространяющегося коронавируса на экономику. Участники рынка обращают внимание на то, что все больше крупных компаний сообщают о негативных последствиях вируса для их прибыли.

Так, акции британского производителя спиртных напитков Diageo дешевеют на 2,5% после сообщения о том, что из-за коронавируса компания может потерять более 400 миллионов долларов. Французская Danone тем временем снизила прогноз продаж и рентабельности на 2020 год, сославшись на неопределенный экономический климат и коронавирус.

Инвесторы также обратили внимание на сообщение австралийско-британской горно-металлургической компании Rio Tinto Group о том, что ситуация вокруг коронавируса COVID-2019 может создать значительную неопределенность деятельности компании в краткосрочной перспективе. Бумаги компании дешевеют на 1,8%.

Число зараженных коронавирусом в мире продолжает увеличиваться. В Китае их число выросло на 401, до 78 064, в Южной Корее — на 169, до 1 146 человек, в Японии количество подтвержденных случаев заражения составляет 862, из них 691 — пассажиры и члены экипажа круизного лайнера Diamond Princess. Число жертв заражения коронавирусом в Италии возросло до 10, вспышка привела к 322 случаям инфицирования.