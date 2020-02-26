МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Минфин России на безлимитном аукционе в среду разместил облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 26229 с погашением в ноябре 2025 года на 9,082 миллиарда рублей, говорится в сообщении министерства.

Цена отсечения составила 106,6211% от номинала, доходность по цене отсечения — 5,85% годовых. Средневзвешенная цена составила 106,6987% от номинала, средневзвешенная доходность — 5,84% годовых. Спрос — 13,302 миллиарда рублей.

В целом в первом квартале 2020 года Минфин планирует предложить на аукционах ОФЗ на 600 миллиардов рублей. Ориентировочный объем размещения ОФЗ со сроком погашения до пяти лет включительно составляет 150 миллиардов рублей, от пяти до 10 лет включительно — 250 миллиардов рублей, от 10 лет — 200 миллиардов рублей.