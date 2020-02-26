МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Рубль днем продолжает снижаться к доллару и евро на фоне низкого аппетита к риску на глобальных торговых площадках из-за страхов расползания коронавируса по планете.

Падение рынка нефти в район минимумов с января прошлого года усиливает давление на курс российской валюты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 14.35 мск рос на 9 копеек — до 65,47 рубля, курс евро — на 9 копеек, до 71,20 рубля, следует из данных Московской биржи. Ранее в среду доллар обновил максимум с сентября 2019 года, поднявшись до 65,72 рубля, евро – с октября 2019 года — до 71,57 рубля.

РУБЛЬ ОСТАЕТСЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Рубль днем снижается против доллара и евро на фоне по-прежнему низкого аппетита к риску на мировых торговых площадках.

Инвесторы продолжают оценивать коронавирусные риски. Число зараженных в мире продолжает увеличиваться. В Китае за сутки оно возросло на 401, до 78 064 человек, в Южной Корее — на 169, до 1 146 человек, в Японии количество подтвержденных случаев заражения составляет 862, из них 691 — пассажиры и члены экипажа круизного лайнера Diamond Princess. Число жертв заражения коронавирусом в Италии возросло до 10, вспышка привела к 322 случаям инфицирования.

Фондовые индексы Западной Европы падают на этом фоне на 0,7-1,6%. Рынок нефти снижается на 1,5% — до 53,47 доллара за баррель сорта Brent, приближаясь к обновлению минимума с января прошлого года – в районе 53,11 доллара.

В итоге доллар и евро растут к рублю на 0,1%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 3,5 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Валюты развивающихся экономик синхронно демонстрируют активное ослабление, отмечает Дмитрий Бабин из компании "БКС Брокер".

"В целом ситуация вокруг эпидемии остается крайне напряженной, неопределенность с ее вероятными масштабами и последствиями сохраняет высокий риск усиления распродаж на мировых рынках. Вероятно, в ближайшие дни доллар продолжит повышаться в сторону уровня 66 рублей. Евро, скорее всего, попытается преодолеть сопротивление на уровне 71,85 рубля", — оценил он.

Давление на рубль связано с внешними условиями, сейчас нет локальных факторов, которые подталкивали бы его курс к росту, считает Андрей Кадулин из банка "Санкт-Петербург".

"При сохранении нервозности курс доллара может приблизиться к 66 рублям, но более вероятным выглядит его откат к 65 рублям", — оценил эксперт.

Диапазон колебаний курса 64,5-65,5 рубля за доллар в моменте остается основным сценарием, оценивает Евгений Кошелев из Росбанка. "Поддержка со стороны продаж валюты экспортерами может довольно быстро иссякнуть в течение ближайших пары дней по мере окончания налогового периода. Однако спекулятивный фактор (игры на понижение рубля) также может иссякнуть весьма быстро на фоне роста привлекательности локальных активов", — добавил он.