События в сфере макроэкономики и бизнеса 27 февраля
МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 27 февраля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|3:30
|AUD
|Австралия — Частные новые капиталовложения (кв/кв) (4кв2019)
|-0,2%
|0,4%
|4:30
|JPY
|Япония — Выступление члена правления Банка Японии /BoJ/ Госи Катаоки
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|8:00
|JPY
|Япония — Выступление заместителя главы Банка Японии /BoJ/ Масаёши Амамия
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|10:00
|GBP
|Великобритания — Индекс цен на жилье Nationwide (м/м)
|0,5%
|0,1%
|10:00
|GBP
|Великобритания — Индекс цен на жильё Nationwide (г/г)
|1,9%
|2,2%
|11:00
|EUR
|Испания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (февраль)
|1,1%
|1,1%
|11:00
|EUR
|Испания — Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г) (февраль)
|1,1%
|0,8%
|13:30
|GBP
|Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Джона Канлиффа
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|13:45
|EUR
|Италия — Аукцион по размещению 10-летних облигаций (BTP)
|0,94%
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|16:30
|USD
|США — Базовые заказы на товары длительного пользования (м/м) (январь)
|-0,1%
|0,2%
|16:30
|USD
|США — Объём заказов на товары длительного пользования (м/м) (январь)
|2,4%
|-1,5%
|16:30
|USD
|США — ВВП (кв/кв) (4кв2019)
|2,1%
|2,1%
|16:30
|USD
|США — Дефлятор ВВП (кв/кв) (4кв2019)
|1,5%
|1,4%
|16:30
|USD
|США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице
|210 тыс
|212 тыс
|16:30
|CAD
|Канада — Баланс счета текущих операций (4кв2019)
|-9,9 млрд канад. долл
|-9 млрд канад. долл
|18:00
|USD
|США — Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (м/м) (январь)
|-4,9%
|2,2%
|19:00
|EUR
|Еврозона — Выступление Вице-президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Луиса Де Гуиндоса
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|23:30
|USD
|США — Выступление члена FOMC Лоретты Местер (президент ФРБ Кливленда)
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|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|16:00 мск
|RUB
|ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 21.02)
|562,4 млрд долл (на 14.02)
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|RUB
|Сбербанк — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2019/2019
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|17:00 мск (14:00 лнд, 09:00 NY)
|RUB
|Сбербанк — телеконференция менеджмента
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|RUB
|EVRAZ — финансовая отчетность по МСФО за 2П2019/2019
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|17:00 мск (14:00 лнд, 09:00 NY)
|RUB
|EVRAZ — телеконференция менеджмента
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|RUB
|РусГидро — финансовая отчетность по РСБУ за 2019
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|RUB
|ЧТПЗ /Челябинский трубопрокатный завод/ — ВОСА (реестр закрыт 10.01.2020, досрочные перевыборы СД)
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https://1prime.ru/Financial_market/20200226/830986963.html