МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Курс доллара растет к другим основным мировым валютам в среду на фоне публикации макростатистики из США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.26 мск курс доллара к иене рос до 110,53 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 110,18 иены. Курс евро к доллару снижается до 1,0869 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,0879 доллара за евро. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) растет на 0,26%, до 99,22 пункта.

В среду вечером валютные инвесторы обратили внимание на макроэкономические данные. Продажи новых домов в США в январе увеличились на 7,9% по сравнению с декабрем — до 764 тысяч. Аналитики ожидали повышения только на 3,5%.

Теперь валютные инвесторы ожидают реакции от Федеральной резервной системы (ФРС) США на ситуацию с коронавирусом. По данным CME Group, около половины аналитиков прогнозируют, что ключевая ставка будет снижена хотя бы раз на 25 базисных пунктов с текущих 1,5-1,75% по итогам следующих двух заседаний, которые запланированы на март и апрель.

"Неприятие риска все еще влияет на валютные рынки, хотя участники рынка начинают переосмысливать свои чрезмерные ожидания смягчения политики", — сказал валютный стратег Credit Agricole Мануэль Оливери (Manuel Oliveri), чье мнение приводит агентство Рейтер.