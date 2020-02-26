МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Рубль вечером перешел к коррекционному повышению против доллара и евро на фоне аналогичной динамики западных фондовых площадок.

Замедление снижения рынка нефти также оказывает поддержку курсу российской валюты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 18.22 мск снижался на 36 копеек до 65,03 рубля, курс евро — на 44 копейки до уровня 70,67 рубля, следует из данных Московской биржи. Ранее во вторник доллар обновил максимум с сентября 2019 года, поднявшись до 65,72 рубля, евро — с октября 2019 года — до 71,57 рубля.

РУБЛЬ — КОРРЕКЦИЯ

Рубль вечером повышается против доллара и евро, корректируя предыдущее снижение, тем более, что образовалась хорошая прибыль от роста основных резервных валют на фоне коронавирусных рисков. За предыдущие три торговых сессии на пике доллар поднимался более чем на 2 рубля (3,1%), евро – более чем на 2,5 рубля (3,6%).

Некоторое потепление на западных фондовых площадках, отмечающееся вечером в среду, поддерживает попытки коррекции рубля. Так, фондовые индексы США вечером растут на 0,7-1,1%, Западной Европы — снижаются на 0,3-0,5%.

Рынок нефти замедлил снижение и теряет вечером 0,5% до 53,98 доллара за баррель сорта Brent, хотя в первой половине дня цена опускалась в район минимумов с января прошлого года – немного выше 53 долларов.

Рубль относится к валютам развивающихся рынков, восстанавливающим свои позиции после провала в начале недели, говорит Юрий Кравченко из ИК "Велес капитал". Сопоставимое с рублем укрепление к доллару демонстрируют валюты ЮАР и Индии, тогда как валюты Мексики и Турции продолжают снижаться, добавил он.

СЛОВЕСНЫЕ ИНТЕРВЕНЦИИ МИНФИНА

Заместитель министра финансов России Алексей Моисеев заявил, что не видит угрозы для финансовой стабильности на фоне распространения коронавируса, хотя о его влиянии на экономический рост говорить пока сложно.

Сдержанный спрос на рублевые госбумаги также сигнализирует о неопределенности на рынке. Минфин на безлимитном аукционе в среду разместил ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26229 с погашением в ноябре 2025 года на 9,082 миллиарда рублей (по номиналу) при спросе в 13,302 миллиарда рублей.

В итоге доллар и евро снижаются к рублю на 0,5-0,6%. Рублевая цена нефти колеблется выше уровня 3,5 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Вирусный фактор остается преобладающим драйвером формирования рыночных настроений, повышенный уровень напряжённости сохраняется на рынках, рассуждает Антон Покатович из компании "БКС премьер".

"Полагаем, что в четверг движение курса и дальше будет определяться взглядами участников рынка на вирусные угрозы – ожидаем движения курса доллара в диапазоне 64,8-66 рублей. Заметим, что с окончанием налогового периода в конце недели рублевая валюта может усилить склонность к ослаблению", — добавил он.

В краткосрочной перспективе курс будет колебаться в коридоре 65-66 рублей за доллар, евро — в диапазоне 71-71,5 рубля, оценил Иван Марков из ИК "Иволга Капитал".