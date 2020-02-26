МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций отыграл часть потерь начала недели, при этом индекс РТС вырос значительно сильнее индекса Мосбиржи на фоне укрепления рубля к доллару, следует из данных торгов Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов вырос на 0,49% — до 3017,42 пункта, индекс РТС — на 1,04%, до 1461,22 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 19.43 мск снижался на 9 копеек – до 65,3 рубля, курс евро — на 3 копейки, до 71,08 рубля.

Майский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,59% — до 54,94 доллара за баррель.

"В среду российский фондовый рынок смог отыграть часть потерь, понесенных днем ранее на улучшении внешнего фона. Поводом к покупкам послужила динамика западных площадок. И если в Европе к вечеру основные индексы демонстрировали разнонаправленную динамику, то в США после первых тридцати минут торгов Dow Jones и S&P500 выросли на 1% и 1,1% соответственно", — отмечает Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

В первой половине торгов на рынок продолжала давить ситуация с распространением коронавируса, что привело к отступлению индекса Мосбиржи в район 2960 пунктов, указывает аналитик. Однако в дальнейшем на улучшении внешнего фона и волне фиксации прибыли по спекулятивным коротким позициям рынку удалось отыграть потери и выйти на положительную территорию, добавляет он.

Помимо сильного отскока на биржевых площадках США позитивно на динамику основных российских индексов акций Мосбиржи повлияли корпоративные истории, в частности, отчетность "Норникеля", вес которого составляет 7,57%, и выросшие бумаги Сбербанка (вес в учете индексов совокупно по префам и обыкновенным акциям превышает 15%).

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

Акции "Норникеля" выросли на 1,26% на фоне позитивных данных по МСФО по итогам 2019 года.

"Свободный денежный поток не изменился. По нашей оценке, компания сохраняет потенциал дальнейшего роста в этом году на 6,9% от текущих уровней", — считают аналитики "Фридом Финанс".

К закрытию торгов привилегированные акции Сбербанка выросли на 0,69%, его обыкновенные акции – на 2,29%.

В лидерах роста также акции ОГК-2 (2,42%), "Юнипро" (2,28%), "Сафмар Финансовые инвестиции" (1,95%), ТГК-1 (1,8%), "Русала" (1,66%), а также акции "Лукойла" (1,48%), префы "Татнефти" (1,44%) и обыкновенные акции "Россетей" (1,32%).

В лидерах снижения – акции ЛСР (-2,55%), акции "Распадской" (-2,02%), Polymetal (-1,81%), "Детского мира" (-1,8%), обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" (-1,8%), а также депозитарные расписки "Ленты" (-1,6%), акции "Полюса" (-1,54%), "Алросы" (-1,5%) и акции "Аэрофлота" (-1,44%).

Акции ВТБ к закрытию торгов снизились на 0,14%.

Так или иначе, прибыль ВТБ в прошлом году оказалась рекордной, поэтому по итогам 2019 года акционеры могут рассчитывать на соответствующие дивиденды, отмечает Михаил Шульгин из "Открытие Брокер".

"Однако этот позитив уже был отыгран в бумаге, и вчера цена не смогла закрепиться выше 0,048 за штуку на новостях о том, что выплаты в размере 50% от чистой прибыли по МСФО могут быть разнесены во времени, чтобы снизить нагрузку на капитал", — объясняет снижение акций аналитик.

ПРОГНОЗЫ

С технической точки зрения закрепление индекса Мосбиржи выше 3000 пунктов оставляет рынку шансы на разворот и попытки восстановления от текущих уровней, считает Зварич из Промсвязьбанка.

Если же "медведи" смогут увести рынок ниже этой отметки, целью снижения может стать район 2880–2940 пунктов, добавляет аналитик.

Аналитики "Фридом Финанс" полагают, что в четверг индекс Мосбиржи будет находиться в диапазоне 3000-3050 пунктов, индекс РТС может дойти до 1480 пунктов.

В четверг ситуация на рынках продолжит формироваться в зависимости от "вирусного" новостного фона, инвесторы продолжат оценивать темпы распространения COVID-19, прежде всего вне границ КНР, а также перспективы китайской и мировой экономики с учетом эпидемического фактора, отмечает Александр Бахтин из "БКС Премьер".

В России Сбербанк опубликует финансовую отчетность по МСФО за четвертый квартал и весь 2019 год, напоминает аналитик.

По его оценкам, индекс Мосбиржи в четверг будет формироваться в рамках диапазона 3000-3050 пунктов.