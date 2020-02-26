МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы закрылись в среду коррекционном ростом после снижения более чем на 1%, немецкий DAX закрылся в "красной зоне", свидетельствуют данные бирж.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,39%, до 7045,59 пункта, французский CAC 40 — на 0,09%, до 5684,55 пункта, немецкий индекс DAX — опустился на 0,12%, до 12774,88 пункта.

Фондовые индексы восстановились после дневного снижения в пределах 2,5%, вызванного опасениями вокруг влияния коронавируса на доходы компаний. Участники рынка обратили внимание на то, что все больше крупных компаний сообщают о негативных последствиях вируса для их прибыли.

Трейдеры обратили внимание на сообщение британского производителя спиртных напитков Diageo о том, что из-за коронавируса компания может потерять более 400 миллионов долларов. Французская Danone тем временем снизила прогноз продаж и рентабельности на 2020 год, сославшись на неопределенный экономический климат и коронавирус.

"Когда у нас есть цифры как те, которые приводит Diageo, о том как это (коронавирус —ред.) повлияет на прибыль и убыток в точки зрения рынка, реальные факты оказываются перед глазами", — отметил трейдер Tavira Securities Кит Темпертон (Keith Temperton), чье мнение приводит агентство Рейтер.