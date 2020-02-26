МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в среду закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) без единой динамики, свидетельствуют данные торговой площадки.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" опустилась на 1,08%, до 6,76 доллара, "Новатэка" — на 0,25%, до 159,6 долларов, "Лукойла" — выросла на 1,23%, до 95,46 доллара. Бумаги "Газпрома" подорожали на 0,26%, до 6,83 доллара, "Газпром нефти" — на 2,54%, до 34,3 доллара.

Цена расписок "Норникеля" выросла на 1,77%, до 33,3 доллара. Бумаги "Северстали" подешевели на 0,15%, до 13,5 доллара, НЛМК — на 0,09%, до 21,08 доллара.

Бумаги ВТБ потеряли в цене 0,21%, достигнув 1,43 доллара, Сбербанка — выросли на 2,03%, до 15,31 доллара. Цена расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", опустилась на 0,83%, до 23,95 доллара.

GDR АФК "Система" подорожали на 0,64%, до 5,47 доллара, стоимость бумаг "Магнита" опустилась на 0,86%, до 12,12 доллара. Бумаги "Ленты" подорожали на 3,58%, до 2,9 доллара.